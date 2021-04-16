Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

Süper Lig'de üst üste Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Göztepe yarın evinde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı
Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi
Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi

Süper Lig'de üst üste Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Göztepe yarın evinde Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de koronavirüs testi pozitif çıkan Alpaslan ve sakatlığı bulunan Mihojevic maçta forma giyemeyecek. 

İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 32'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. Renktaşların 13 müsabakası da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde Galatasaray'ın Göztepe'ye 87-40 üstünlüğü bulunurken, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

Teknik direktör Ünal Karaman, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Çıkışlarını devam ettirmeyi amaçladıklarını ifade eden Karaman, "İyi bir futbol ortaya koymak istiyoruz. Rakip kim olursa olsun ciddiyeti ve disiplini elden bırakmayacağız. Güzel ve keyifli bir karşılaşma olmasını diliyorum" dedi. 


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'ı ağırlayacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 10:38:29. #1.14#

title