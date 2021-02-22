Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı

22.02.2021 18:14 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla açılışa katılması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Göztepe Stadı Açılış kurdelesinin kesilmesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla açılışa katılması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Göztepe Stadı Açılış kurdelesinin kesilmesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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