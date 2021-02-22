Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Stadı'nın açılışını yaptı
22.02.2021 18:14 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla açılışa katılması Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Göztepe Stadı Açılış kurdelesinin kesilmesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla açılışa katılması
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Göztepe Stadı Açılış kurdelesinin kesilmesi İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü