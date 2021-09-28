Göztepe, Gürsel Aksel'de kayıp - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, Gürsel Aksel'de kayıp

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Göztepe, Gürsel Aksel'de kayıp

SÜPER Lig'de üst üste Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybedip düşme hattına giren Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı GZT Giresunspor müsabakasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, takımın evi Gürsel Aksel Stadı'nda rakiplerine bonkör davranması...

SÜPER Lig'de üst üste Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybedip düşme hattına giren Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı GZT Giresunspor müsabakasına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, takımın evi Gürsel Aksel Stadı'nda rakiplerine bonkör davranması camiayı endişelendiriyor. Geçen sezondan bu yana sahasında çok kritik kayıplar yaşayan Göztepe, evinde son 10 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

Bu süreçte 2020-2021 sezonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 ve Çaykur Rizespor'u 2-0 yenebilen Göz-Göz, bu sezon ise sadece Medipol Başakşehir maçını 2-1 kazanabildi. Göztepe geçen seneden bu zamana kadar Demir Grup Sivasspor'a 5-3, Galatasaray'a 3-1, İttifak Holding Konyaspor'a 1-0, Beşiktaş'a 2-1, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 ve Atakaş Hatayspor'a da 2-0 yenildi. Evinde Trabzonspor'la 1-1 berabere kalabilen Göztepe, son 10 iç saha sınavında 13 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri
Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın

Rıdvan Dilmen canlı yayında Galatasaray taraftarına seslendi: Bunlara alışın

 Göztepe galibiyeti sonrası Fatih Terim, VAR'a ateş püskürdü: Olacak iş değil

Göztepe galibiyeti sonrası Fatih Terim, VAR'a ateş püskürdü: Olacak iş değil

 İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama

İrfan Can'ın Galatasaray'dan yediği gol maçın önüne geçti! Rakip taraftarlardan büyük suçlama
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Tunç Soyer Süleyman Soylu Abdullah Öcalan Selahattin Demirtaş
Magazin Düm Tek Tek Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Lionel Messi Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Göztepe, Gürsel Aksel'de kayıp - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 11:16:03. #1.12#