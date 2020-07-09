Göztepe gülmeye hasret kaldı SÜPER Lig'de sonuncu sıradaki Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Göztepe, koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle verilen aradan sonra oynanan maçlarda galibiyete hasret kaldı.

SÜPER Lig'de sonuncu sıradaki Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Göztepe, koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle verilen aradan sonra oynanan maçlarda galibiyete hasret kaldı. Bu süreçte 5 müsabakaya çıkan sarı-kırmızılılar 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak taraftarını üzdü. Oynadığı futbolla da geçer not alamayan Göz-Göz, küme düşme korkusu yaşamasa da bir türlü çıkışa geçemedi. Son olarak 17 Mart'ta evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen Göztepe; Trabzonspor'a 3-1, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Aytemiz Alanyaspor'la 3-3 berabere kalan Göztepe, Ankaragücü engelini de aşamamış oldu.

Geçen hafta Fenerbahçe yenilgisinin ardından görevi bırakan ancak Başkan Mehmet Sepil tarafından istifası kabul edilmeyen teknik direktör İlhan Palut, basit hatalardan yakındı. Genç teknik adam, "Karşılaşmanın ilk yarısında oyuna hakim olan taraf genel anlamda bizdik. Yine basit bir hatadan golü yememize rağmen bundan psikolojik olarak etkilenmedik. İkinci yarıda rakibimiz riskleri aldı. Bu noktada skoru artırma şansımız doğdu ama penaltı golüyle maça denge geldi. Rakibimizin aldığı riskleri daha diri oyuncularla değerlendirip rahatlıkla sonuca gidebilirdik. Uzun süredir göremediğimiz futbolcuları oynattık. Kalan 3 maçta da bazı değişiklikler yapıp sezonu tamamlayacağız" dedi. Göztepe kalan 3 maçta Gençlerbirliği, Galatasaray (D) ve Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.

BETO CUMARTESİ OYNAMAYACAK

Göztepe'de Ankaragücü maçının ilk yarısında sakatlanıp ikinci devrenin başında kaleyi Göktuğ'a bırakan kaptan Beto Pimparel'in kasığında çekme olduğu açıklandı. Tedavisine hemen başlanan 36 yaşındaki eldivenin cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynacak Gençlerbirliği maçında riske edilmeyeceği ifade edildi. Göztepe'de çapraz bağları kopan kanat oyuncusu Serdar ile tedavisi süren Halil de cumartesi günü forma giyemeyecek.

Kaynak: DHA