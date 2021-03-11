Göztepe gücünü gösterdi
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Göztepe gücünü gösterdi

11.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:24
Göztepe gücünü gösterdi

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda düşme hattında yer alan MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe, son 3 sezonda rakibine büyük üstünlük kurdu.

SPOR Toto Süper Lig'de pazar günü deplasmanda düşme hattında yer alan MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Göztepe, son 3 sezonda rakibine büyük üstünlük kurdu. Ankaragücü'yle oynadığı son 5 maçta 4 kez sahadan galip ayrılan Göz-Göz, 1 kez de beraberlik elde etti. İki takım 2018-2019 sezonunda ilk olarak Kayseri Kadir Has Stadı'nda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Başkent temsilcisini 3-0 yenmeyi başardı. Son hafta ise Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka nefesleri kesti. Kümede kalma mücadelesi veren Göztepe, Ankaragücü'nü 84'üncü dakikada Deniz Kadah'ın penaltı golüyle 2-1 mağlup ederek ligde kalışını ilan etti.  

Geçen sezon Eryaman Stadı'nda oynanan maçta yine galip gelen taraf Göztepe oldu. Rakibini dış sahada 3-1 yenen Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'ndan ise 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sezon da tarife değişmedi. Göztepe, sahasında Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla yenerek üstünlüğünü sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman, Ankara deplasmanında da çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, "İyi bir konumda olmamız rahatlayacağız anlamına gelmez. Biz daha çok çalışacağız ve daha çok mücadele edeceğiz. Hafta sonu yine Göztepe'ye yakışır bir oyun ortaya koyup iyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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