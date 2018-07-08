Göztepe, Grillo ile Prensipte Anlaştı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Arjantinli savunma oyuncusu Fausto Grillo ile prensip anlaşmasına vardı.

Göztepe, Grillo ile Prensipte Anlaştı!

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada,  prensip anlaşmasına vardıkları Grillo'nun yarın Türkiye'de olacağını söyledi.

İstedikleri özelliklere sahip oyuncuyla sağlık kontrollerinin ardından  sözleşme imzalayacaklarını kaydeden Sepil, Grillo'nun daha sonra Erzurum kampına  katılacağını bildirdi.

25 yaşındaki Fausto Grillo en son ülkesinde Velez Sarsfield takımında  forma giymişti.

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.