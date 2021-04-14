Göztepe golcülerine güveniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe golcülerine güveniyor

Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor
Göztepe golcülerine güveniyor

Süper Lig'de üst üste Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarını kazanıp çıkışa geçen Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Galatasaray müsabakasına iddialı hazırlanırken golcülerin performansı teknik heyeti sevindirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu
Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu
Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap dükkanı açtı
Fenerbahçe'nin eski hocası Erol Bulut ve Volkan Demirel kasap dükkanı açtı

Süper Lig'de üst üste Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarını kazanıp çıkışa geçen Göztepe, cumartesi günü evinde oynayacağı Galatasaray müsabakasına iddialı hazırlanırken golcülerin performansı teknik heyeti sevindirdi.

Sarı-kırmızılılarda son 3 karşılaşmada Adis Jahovic, Cheriff Ndiaye ve Halil Akbunar fark yaratan isimler oldu. Devre arasında Fraport Tav Antalyaspor'dan sarı-kırmızılılara dönen Jahovic, deplasmanda 1-1 sona eren Hes Kablo Kayserispor maçında siftahını yaptı. Son Hatayspor karşılaşmasında ise 3 gol birden atan Makedon futbolcu son haftalardaki çıkışıyla takımın en önemli gol silahlarından biri oldu. Göz-Göz'ün Senegalli oyuncusu Cherif Ndiaye bu sezona damga vuran isimlerin başını çekti. Toplam 10 gol atan 23 yaşındaki forvet, Hatayspor müsabakasında yedek soyunsa da teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Göztepe'de en büyük çıkışı yapan oyuncu ise Halil Akbunar oldu. Kaptanlık pazubandını takan Halil, 9 kez gol sevinci yaşayıp 7 de asist yaptı. Halil, Göztepe'de sergilediği oyunla A Milli Takım'a kadar yükseldi. İzmir ekibinde 3 hücum oyuncusunun yükselişte olması Galatasaray karşılaşması öncesi hem camiaya hem de taraftara ümit verdi.


- İzmir
Göztepe golcülerine güveniyor
Göztepe golcülerine güveniyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Göztepe golcülerine güveniyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 12:08:38. #1.14#

title