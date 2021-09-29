Göztepe, Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2 Ekim Cumartesi günü konuk edeceği GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2 Ekim Cumartesi günü konuk edeceği GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleşen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik çalıştı.
İzmir temsilcisi yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri