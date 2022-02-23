Göztepe, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

AA, Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Göztepe, Giresunspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü GZT Giresunspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü GZT Giresunspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Ligde pazartesi günü konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bir günlük iznin ardından teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde çalıştı.

Galatasaray müsabakasında forma giyenlerin yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Göztepe, Pazar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title