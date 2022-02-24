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Göztepe, Giresunspor hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe, Giresunspor hazırlıklarını sürdürüyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Göztepe, 27 Şubat Pazar günü GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde Göztepe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ilk bölümde ısınma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İkinci bölümde ise taktiksel çalışma yapılarak antrenman sona erdi. - İZMİR

Göztepe, Giresunspor hazırlıklarını sürdürüyor

Göztepe, Giresunspor hazırlıklarını sürdürüyor

Göztepe, Giresunspor hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Göztepe, Pazar, Spor, Haberler

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