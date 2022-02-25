Göztepe, Giresunspor'a hazırlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe, Giresunspor'a hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Göztepe, Giresunspor'a hazırlanıyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Göztepe, 27 Şubat Pazar günü GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Müsabaka öncesinde Göztepe'de hazırlıklar devam ediyor. İzmir temsilcisi, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bu sabah saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ilk bölümde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştirilerek çalışma tamamlandı.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Göztepe, Giresunspor'a hazırlanıyor

Göztepe, Giresunspor'a hazırlanıyor

Göztepe, Giresunspor'a hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Göztepe, Pazar, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title