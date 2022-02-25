Göztepe, Giresunspor'a hazırlanıyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Göztepe, 27 Şubat Pazar günü GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 13.30'da başlayacak.

Müsabaka öncesinde Göztepe'de hazırlıklar devam ediyor. İzmir temsilcisi, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde bu sabah saatlerinde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ilk bölümde ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise savunma ve hücum varyasyonları gerçekleştirilerek çalışma tamamlandı.

(Salih Yılmazsoy/İHA)