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Göztepe geri sayımda

Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü evinde lider Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe geri sayıma geçti.

Göztepe geri sayımda
03.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:41

Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü evinde lider Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe geri sayıma geçti.

Koronavirüs salgını nedeniyle Çaykur Rizespor'la son maçını oynadığı 17 Mart tarihinden bu yana futbola hasret kalan sarı-kırmızılılarda takım Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürürken, Gürsel Aksel Stadı'nda da hummalı bir çalışma başlatıldı. Trabzonspor karşılaşmasıyla seyircisiz de olsa evine kavuşacak Ege temsilcisinde stadın her noktası dezenfekte edilmeye başlandı. Protokol ve basın tribününde sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturma yerleri belirlendi. Yedek kulübeleri, soyunma ve hakem odaları da elden geçirilmeye başlandı. Yöneticilerin ve basın mensuplarının giriş-çıkış alanları hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemeye alındı. Stadyuma gelecek kişilerin kesinlikle asansörleri kullanmayacağı ve herkesin maskeyle maça gireceği açıklandı. Göztepe'nin ayrıca 96'ncı kuruluş yıl dönümünü 14 Haziran'da tedbirler alarak kutlayacağı, yöneticilerin Gürsel Aksel Stadı'nda bir organizasyon planladığı ifade edildi. Trabzonspor karşılaşmasıyla sahalara dönecek Göztepe, antrenmanlarını yoğunlaştırdı. Haftalarca futboldan uzak kalan oyuncuların fiziksel olarak toparlandığı, takımda sakat oyuncunun bulunmadığı ve maç gününe kadar oyuncuların tamamen hazır olacakları bildirildi. Son olarak ligde erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen İzmir ekibi, 37 puanla 8'inci basamakta yer alıyor. 


- İzmir

Kaynak: DHA

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