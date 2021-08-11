Göztepe gençlerini profesyonel yaptı
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Göztepe gençlerini profesyonel yaptı

Göztepe gençlerini profesyonel yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de yeni sezonu pazar günü Fraport TAV Antalyaspor deplasmanıyla açmaya hazırlanan Göztepe, altyapısından 3 genci profesyonelliğe geçirdi.

Süper Lig'de yeni sezonu pazar günü Fraport TAV Antalyaspor deplasmanıyla açmaya hazırlanan Göztepe, altyapısından 3 genci profesyonelliğe geçirdi. Göz-Göz, U19 takımından bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan 2003 doğumlu Altay Özkan ve 2002 doğumlu Erkam Kömür ile Mayıs 2026, 2004 doğumlu Efe Can Saçıkara'yla ise Mayıs 2024'e kadar profesyonel sözleşme imzaladı. Göztepe'de altyapıdan Çağrı Fedai ve Kerem Coşkun da U16 Milli Takım'ın 24-26 Ağustos tarihlerinde Kuzey Makedonya ile İstanbul'da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi. Lig hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe, Antalyaspor'u yenerek sezona 3 puan moraliyle başlamayı hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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