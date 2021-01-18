Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk edecek

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Gençlerbirliği maçı saat 16.00'da başlayacak.

Ligde 6 maç aradan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 22 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor. Ligde son 2 maçında puan elde edemeyen Gençlerbirliği ise 19 puanla 17. durumda bulunuyor.

Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan bir oyuncunun karantinası sürerken, Alpaslan Öztürk'ün sakatlığı da devam ediyor.

Süper Lig'de 35. kez karşılaşacaklar

Gençlerbirliği ile Süper Lig'de 35. kez karşılaşacak Göztepe, bugüne kadar 34 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda 39 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 42 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, İzmir'de 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldığı 17 karşılaşmada ise 20 gol atıp, kalesinde 18 gole engel olamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz