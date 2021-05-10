Göztepe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig'in 41. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi İzmir'deki son antrenmanını Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptı.
Isınmayla başlayan antrenmanda top kapma çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın son bölümünde şut çalıştı.
Hava yoluyla Ankara'ya gidecek sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı Atınç Nukan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Kerim Alıcı, Berkan Emir, Marko Mihojevic, Balazs Megyeri ve Fousseni Diabate forma giyemeyecek.
Eryaman Stadı'nda oynanacak Gençlerbirliği-Göztepe karşılaşması, yarın saat 20.30'da başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz