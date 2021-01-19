Göztepe-Gençlerbirliği maçının ardından
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Göztepe-Gençlerbirliği maçının ardından

19.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:51
Göztepe-Gençlerbirliği maçının ardından

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardıdan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Antrenörü Yasin Güleryüz, önemli ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Güleryüz sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Maça çok tempolu başladık, Konya deplasmanından moralli geldik. Coşkulu ve önde basan bir takımla başladık. Gençlerbirliği'nin zaaflarını biliyorduk. Golleri bulduktan sonra topa hakim olmamız gerekiyordu, nitekim öyle oldu. Skorda 2-0'ı bulunca çok rahatladık. Topu kullanan, topu gezdiren, soğukkanlı ve keyif alan bir takım görüntüsü verdik. 2'de 2 yaptık, mutluyuz ve huzurluyuz. Maçın ikinci yarısında anlatılacak bir şey yok. Diğer maçımızı düşünmeye başladık. Cezalı olabilecek ya da sakatlığı ilerleyebilecek oyuncuları kenara aldık. Gençlerbirliği'ni de tebrik ederim. Centilmence bir maç oldu. Zorlu Beşiktaş maçımız var. Göztepe'ye yakışır bir oyunu Beşiktaş'ın sahasında da göstereceğiz."  

MUSTAFA KAPLAN: "EKSİKLER DÖNÜNCE GEREKENİ YAPACAĞIZ" Gençlerbirliği Teknik Direktör Mustafa Kaplan ise Göztepe karşısında çok önemli eksiklerle mücadele ettiklerini söyledi. Kaplan, "Öncelikle kazanan takımı kutluyorum. Mevcut kadroda en doğrusunu sahaya sürdük, bir şeyler yapmaya çalıştık. Üzgünüz, 3 cezalımız vardı, sakatlarımız vardı. Genç futbolcularımızla hamle yaptık. İlk devreyi 1-0 geride kapatacakken 1 dakikada bireysel hatalarla skor 3-0'a geldi. Böyle olunca zorlandık. Eksiklerimizin dönmesiyle bazı şeyleri değiştireceğiz. Eksikler dönünce gerekeni yapacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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