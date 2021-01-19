Göztepe-Gençlerbirliği maçından notlar

Göztepe'nin prensipte anlaşma sağladığı deneyimli teknik direktör Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçını Gürsel Aksel Stadı'nda izledi. Locadan maçı takip eden Karaman, Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kuruluyla bilgi alış verişinde bulundu. Göztepe'nin Trabzonspor'dan kiraladığı kanat oyuncusu Diabate de İzmir'e geldi. Göztepe'yi Gençlerbirliği maçında sahaya İttifak Holding Konyaspor deplasmanında olduğu gibi yine Antrenör Yasin Güleryüz çıkardı. Sarı-kırmızılılarda Konya galibiyetine 2 gollük katkı veren yeni transfer Zulj, Göztepe formasını giydiği ikinci karşılaşmayı da boş geçmeyip gol perdesini açan isim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ