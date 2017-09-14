Göztepe - Gençlerbirliği Maçı Biletleri Satışta

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Göztepe-Gençlerbirliği karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu.



Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe'nin Gençlerbirliği'ni konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Cezası biten Göztepe'nin Süper Lig'de evinde seyircisiyle buluşacağı ilk maçın bilet fiyatları VIP Tribün için 216 TL, Numaralı Tribün için 109 TL, Kuzey Kale Arkası için 16,5 TL, Misafir Tribün için de 22 TL olarak belirlendi.



17 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma Bornova Stadı'nda oynanacak. - İZMİR