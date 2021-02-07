Göztepe, Gaziantep'te galibiyet arayacak
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Göztepe, Gaziantep'te galibiyet arayacak

07.02.2021 12:48 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:52
Göztepe, Gaziantep'te galibiyet arayacak

SÜPER Lig'de hafta içi mesaisinde evinde Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Göztepe, yarın, çıkışa geçmek isteyen Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

SÜPER Lig'de hafta içi mesaisinde evinde Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Göztepe, yarın, çıkışa geçmek isteyen Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren Alpaslan'ın durumu maç saatinde belli olacak. Göztepe'nin başında çıktığı 3 maçta da galibiyetle tanışamayan Teknik Direktör Ünal Karaman, "Yoğun bir fikstüre sahibiz. Bu maça iyi hazırlandık. Mücadelemizi en iyi şekilde sahaya yansıtacağız. Yeni Malatyaspor karşılaşmasında iyi bir oyun ortaya koyup sonuç alamadık. Gaziantep deplasmanında oyunumuzu üst seviyeye çıkarıp istediğimizi alacağız" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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