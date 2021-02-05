Göztepe, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Göztepe, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

05.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:09
Göztepe, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü Gaziantep'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Süper Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Pazartesi günü Gaziantep'e konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün konuk ettiği Yeni Malatyaspor'la 2-2 berabere sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme idmanı yaptı. Diğer gruptaki oyuncular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular pazar günkü antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp, Gaziantep'e gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Özcan Deniz Barış Manço Didem Kınalı
Spor Ali Koç Erol Bulut Cenk Tosun Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe, Gaziantep maçının hazırlıklarına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 15:08:29. #1.15#
title