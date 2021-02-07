Göztepe, Gaziantep maçına hazır
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Göztepe, Gaziantep maçına hazır

07.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:21
Göztepe, Gaziantep maçına hazır

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Gaziantep'e konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe kafilesi, hava yoluyla Gaziantep'e gidecek.

Hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı Gaziantep-Göztepe karşılaşması, yarın Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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