Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
22.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 14:54

Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra hücum ve savunma varyasyonları üzerinde durdu.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Stefano Napoleoni takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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