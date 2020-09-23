Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti
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Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

23.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 23.09.2020 14:29
Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü Gaziantep FK'yi ağırlayacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Stefano Napoleoni'nin çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdürdüğü sarı-kırmızılı ekipte, antrenman sırasında sakatlanan Obinna Nwobodo'nun sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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