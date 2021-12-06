Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Göztepe, evinde Gaziantep Fk'yı ağırlayacak. Futbolseverler, karşılaşmayla ilgili detayları merak ediyor. Göztepe - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan karşılaşma 6 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Gaziantep FK maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

GÖZTEPE - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER KİMLER?

Göztepe: İrfan Can, Atakan, Arslanagic, Atınç, Soner, Yalçın, Berkan, Murat, Tijanic, Halil, Jahovic

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Maxim, Recep, Doğan, Mendyl, Kitsiou, Figueiredo, Muhammed

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

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