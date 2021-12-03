Göztepe Gaziantep FK maçı için ilk çalışmasını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 6 Aralık Pazartesi günü Gaziantep Fk'yi konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda dün Kahta 02 Spor'u 5-0 yenerek adını 5. tura yazdıran Göztepe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyenler yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından şut çalışması yaptıktan sonra savunma ve hücum varyasyonları üzerinde çalıştı.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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