Göztepe galibiyet peşinde

Süper Lig'de hafta içi mesaisinde Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe yarın Fraport Tav Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de hafta içi mesaisinde Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe yarın Fraport Tav Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren stoper Mihojevic ile kırmızı kart cezalısı orta saha Nwobodo müsabakada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Ünal Karaman, puan durumunda rahat bir konumda olduklarını ancak kalan maçlarda disiplini elden bırakmadan mücalelerini edeceklerini söyledi. Antalya'ya mutlak galibiyet için gittiklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Son 3 maçımızı kazanamadık. Antalyaspor iyi bir takım. Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı konuk takım 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı