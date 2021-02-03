Göztepe galibiyet peşinde
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Göztepe galibiyet peşinde

03.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 03.02.2021 12:07
Göztepe galibiyet peşinde

SÜPER Lig'de üst üste Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a 2-1'lik skorlarla yenilerek taraftarını üzen Göztepe, yarın evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

SÜPER Lig'de üst üste Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor'a 2-1'lik skorlarla yenilerek taraftarını üzen Göztepe, yarın evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Turgut Doman düdük çalacak. Ev sahibi sarı-kırmızılılarda kart cezası sona eren orta saha Soner Aydoğdu, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın şans vermesi halinde görev alacak.

Göztepe'nin ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği golcü Adis Jahovic de yarın sahada olacak. Alınan mağlubiyetleri telafi edeceklerini ve yeniden çıkışa geçeceklerini ifade eden Ünal Karaman, "En iyi şekilde mücadelemizi vereceğiz. Ligde kolay maç yok ancak mutlak kazanmamız gereken bir müsabakaya çıkacağız" dedi. Sezonun ilk yarısında Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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