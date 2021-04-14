Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz