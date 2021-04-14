Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

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Süper Lig'in 30. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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