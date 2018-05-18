Göztepe, Galatasaray Maçına 6 Eksikle Çıkacak

Süper Lig'de 34. ve son hafta mücadelesinde bugün lider Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Bornova Stadı'nda teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas ve taktik çalışması yaptı. Antrenmanı izleyen Göztepe taraftarları, 2017-2018 sezonunda gösterdiği performanstan dolayı takıma teşekkür etti.

4 FUTBOLCU ANTRENMANA KATILMADI

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu, Sabri Sarıoğlu, Tanju Kayhan ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.

Göztepe'de Galatasaray maçında oynayamayacak isimler şu şekilde: