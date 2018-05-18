Göztepe, Galatasaray Maçına 6 Eksikle Çıkacak
Bu akşam lider Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'de 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. 2 futbolcu da cezası nedeniyle oynayamayacak.
Süper Lig'de 34. ve son hafta mücadelesinde bugün lider Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Bornova Stadı'nda teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas ve taktik çalışması yaptı. Antrenmanı izleyen Göztepe taraftarları, 2017-2018 sezonunda gösterdiği performanstan dolayı takıma teşekkür etti.
4 FUTBOLCU ANTRENMANA KATILMADI
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu, Sabri Sarıoğlu, Tanju Kayhan ve Kerem Atakan Kesgin antrenmanda yer almadı.
Göztepe'de Galatasaray maçında oynayamayacak isimler şu şekilde:
- Sabri Sarıoğlu
- Halil Akbunar
- Kerem Atakan Kesgin
- Tanju Kayhan
- Kadu
- Poko
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