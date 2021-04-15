Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
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Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak Göztepe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren futbolcular taktiksel çalışma ile günü tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Marko Mihojevic idmanda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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