Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Ligde dün konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de futbolcular, ara vermeden Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü müsabakada forma giyenler yenileme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.
AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri