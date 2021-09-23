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Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Ligde dün konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe'de futbolcular, ara vermeden Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü müsabakada forma giyenler yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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