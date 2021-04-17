Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim
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Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman pes etmeyiz, hiçbir zaman vazgeçmeyiz, sonuna kadar elimizden geleni yaparız." dedi.

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Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, "Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman pes etmeyiz, hiçbir zaman vazgeçmeyiz, sonuna kadar elimizden geleni yaparız." dedi.

Terim, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, oyuncularını tebrik ederek, güzel futbolla müsabakadan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Göztepe'nin son haftaların en başarılı takımlarından biri olduğunu kaydeden Terim, şöyle konuştu:

"Açıkçası kalemize top gelmeden harika bir gol yedik. Golün de güzelini yemek herhalde iyi bir şey olsa gerek, inkar da etmemek lazım, güzel bir gol yedik. Çabuk reaksiyon gösterdik. Geriye düşüp geriden gelmek, 3 gol atmak, daha fazla pozisyon girmek de bugün bizim artılarımız. Toplu oyunda iyiydik, pas oyununda çok iyiydik. Halil ve Kerem bugün iyi oynadılar. Özelikle Kerem, Allah nasip ederse yavaş yavaş Türk futboluna hediye edeceğimiz gençlerden bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Muhakkak ki daha öğreneceği çok şey var ama şu ana kadar iyi hazırlandı ve forma giydiği her maçta da iyi oynuyor. Onun adına çok sevindim. Halil de bizim yetenekli oyuncularımızdan bir tanesi, bugünkü sistem de bana göre onlara tam uygundu."

Terim, kendilerinin sahanın içine konsantre olmaya çalıştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Galatasaray'ız, hiçbir zaman pes etmeyiz, hiçbir zaman vazgeçmeyiz, sonuna kadar elimizden geleni yaparız. Maçlar kazanılır, kaybedilir, şampiyonluklar kazanılır, kaybedilir, bunlar doğal işlerdir. Biz hiçbir şeyi bırakmayız. Elimizden gelenin fazlasını sezon sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Mümkünse sizin söylediğiniz şeylerden de uzak kalmaya gayret edeceğiz. Futbol sahası bizim işimiz deyip eğer rahat edebilirsek, o tarafa konsantre olacağız."

Bir gazetecinin, lider Beşiktaş'la puan farkının 6'ya indiğini, Fatih Terim'in daha önce "8 de kapanır, 18 de kapanır" sözlerini hatırlatması üzerine, deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Daha önceki 8 ile 18, bugün 6 ile ilgili mi bir şey mi dememi istiyorlar, onun gibi bir çağrışım yaptı bana. Biz Galatasaray'ız, bakın şampiyonluklarımıza, bazı şampiyonluklarımız hep böyle geriden gelerek ama vazgeçmeyerek ve karakterimizi sahaya yansıtarak olmuştur. Bu Galatasaraylı futbolcular geriden gelerek, pes etmeyerek iddialarından vazgeçmeyerek ve karakterlerini ortaya koyarak bu başarıları kazanmışlardır. Bugün de söylüyorum vazgeçmeyeceğiz. Şu ana kadarki olan bölüm bize yakışan bir bölüm değil. Benim belki de Galatasaray'daki antrenörlük dönemlerinde pek aldığım bir netice de değil. Bir hata varsa oyuncularımın değil, benimdir, ben seçiyorum, ben oynatıyorum, benim yanlışımdır. Oyuncuların değildir, onlar iyi niyetleriyle oynuyorlar. Tabii ki zaman zaman hata yapacaklar, futbol hatalar oyunu ama daha 7 maçımız var. 7 maçta her şey olabilir."

Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim
Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim
Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim
Göztepe-Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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