Göztepe-Galatasaray maçından notlar
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Göztepe-Galatasaray maçından notlar

Göztepe-Galatasaray maçından notlar
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre 8 değişiklikle sahaya çıktı.

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Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre 8 değişiklikle sahaya çıktı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde geçen hafta Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre 4'ü zorunlu 8 değişiklikle takımını Göztepe karşısında sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı ekipte cezalı Ryan Babel ve Ryan Donk, sakatlığı bulunan DeAndre Yedlin, Kovid-19 olan Mustafa Muhammed'in yanı sıra yedeğe çekilen Peter Etebo, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın yerine Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Halil İbrahim Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Christian Luyindama ve Marcelo Sarrachi forma giydi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki maçlık cezasının ardından takımının başında sahada yer aldı.

Halil İbrahim Dervişoğlu, bu sezon ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer alırken, Kerem Aktürkoğlu da ikinci defa ilk 11'de oynadı.

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman da 3-2 kazandıkları Atakaş Hatayspor maçı kadrosundan Zlatko Tripic ve Kovid-19 olan Alpaslan Öztürk'ün yerine Cherif Ndiaye ve Berkan Emir'e şans verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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