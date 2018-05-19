Göztepe-Galatasaray Maçında Su Molasına Sadece Demba Ba Gitmedi
Göztepe'nin Senegalli futbolcusu Demba Ba, Galatasaray ile oynanan maçta oruçlu olduğu için su molasında kenara gelmedi.
Süper Ligde şampiyonluk düğümünün çözüleceği Göztepe-Galatasaray maçının 25. dakikasında karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır su molası verdi. Göztepe forması giyen Demba Ba'nın oruçlu olduğu için diğer futbolcuların aksine su içmeye gitmediği görüldü.
Diğer futbolcular su içerken Demba Ba, orta sahada maçın devam etmesini bekledi.
"BÜTÜN FİZİKSEL GÜÇLERDEN DAHA BÜYÜK"
Senegalli futbolcu maçlarda oruç tutması ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı;
"Maç olsa da oruç tutuyorum. İmanın öyle bir gücü var ki, bütün fiziksel güçlerden daha büyük."
YORUMLAR (17)
-
inanan veya inanmayan er geç bir gün kerametin islamda olduğunu anlayacaklar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
iman gücü denen şey bu olsa gerek.Allah kabul etsin .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
dedi ve bir su yudumladı. . .Cevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
-
Kazandığın da para helal valaCevap Yaz 22 3 Yayından Kaldır
-
Keşke tüm müslümanlar senin gibi olsaCevap Yaz 11 2 Yayından Kaldır