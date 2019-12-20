: Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Göztepe Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'leri Göztepe Galatasaray şifresiz mi?

20.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:28

Süper Lig'de ilk yarının sonuna yaklaşılırken zirve mücadelesini yakından ilgilendiren Göztepe Galatasaray maçı sporseverlerin ilgi odağı oldu. Karşılaşma öncesi müsabaka hakkında detayları araştıran sporseverler Göztepe Galatasaray maçı şifresiz izleniyor mu, Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, Göztepe Galatasaray maçı muhtemel ilk 11'leri, Göztepe Galatasaray maçı saat kaçta, Göztepe Galatasaray maçı hakemi kim ve Göztepe Galatasaray maçı hangi kanalda gibi konularda aramalar yapıyor. İşte Göztepe Galatasaray maçı detayları…

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe Galatasaray maçı 21 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

GÖZTEPE GALATASARAY HANGİ KANALDA?

Göztepe Galatasaray maçı beIN SPORT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram, Babel, Falcao

Göztepe: António Alberto Bastos Pi, Cristian Chagas Tarouco, Lamine Gassama, Wallace Reis da Silva, Berkan Emir, Celso Borges Mora, Halil Akbunar, André de Castro Pereira, Serdar Gürler, Stefano Napoleoni, Cameron Jerome

GÖZTEPE GALATASARAY ŞİFRESİZ Mİ?

Göztepe Galatasaray maçı ücretli platform olan beIN SPORT platformundan yayınlanacak. Göztepe Galatasaray maçı şifresiz izlenmemektedir.

GÖZTEPE GALATASARAYMAÇI HAKEMİ KİM?

Süper Lig Cemil Usta sezonu 16. haftasında 21 Aralık Cumartesi 2019 saat 20.00'deBornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynaNACAK Göztepe Galatasaray maçını hakem Serkan Tokat yönetecek.

Tokat'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Emre Malok görev alacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Atilla Karaoğlan ve Esat Sancaktar.

Hakem Serkan Tokat, daha önce 6 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Tokat'ın yönettiği 6 maçta Galatasaray, 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu maçlarda Galatasaraylı oyuncular 6 sarı ve 1 kırmızı kartla cezalandırılırken rakip takım oyuncuları 11 sarı ve 1 kırmızı kart gördü.

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