Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Göztepe, Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Göztepe, Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 35. hafta maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan Göztepe, hazırlıklar sürüyor. İzmir temsilcisi, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maç öncesi çalışmalarına devam etti. Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan Göztepeli futbolcular, ikinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması yaparak günü tamamladı.

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Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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