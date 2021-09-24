Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren sarı-kırmızılı futbolcular, idmanı ayak tenisi ile tamamladı.

Marko Mihojevic'in yer almadığı antrenmanda Murat Paluli ile Ege Özkayımoğlu takımdan ayrı çalıştı.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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