HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 aylık ara, yarın akşam sona erecek.

Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor
11.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:26

DÜNYAYI etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 aylık ara, yarın akşam sona erecek. Son olarak 17 Mart'ta Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelen 37 puanlı ligin İzmir temsilcisi Göztepe, evinde 53 puanlı lider Trabzonspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Zorbay Küçük'ün yöneteceği maç saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, pandemi dolayısıyla seyircisiz olarak oynanacak. Sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, yönetimin başlattığı, "Seni yalnız bırakmadık" kampanyasıyla stada giremeyecek taraftarların lisanslı formaları tribünlerde yer alacak.

Sıkı sağlık tedbirleri arasında oynanacak mücadelede 12 basın mensubu, 8 foto muhabir ve 10 yönetici yer alacak. Karşılaşmayı izleyecekler maçtan 30 dakika önce stada alınacak. Asansörlerin kullanılmayacağı statta herkese ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 ve üzeri çıkanlar müsabakaya alınmayacak. Maçtan 2 gün önce koronavirüs testinden geçen emniyet, stat görevlileri, basın mensupları ve yöneticiler maske takacak ve sosyal mesafe kuralına göre tribün ve sahada yer alacak. Göztepeli ve Trabzonsporlu futbolcular ve teknik ekip yedek kulübelerinde 2 koltuk mesafesi bırakarak oturacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda hafta boyunca hummalı bir şekilde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Trabzonspor maçı öncesi tribündeki tüm koltuklar, soyunma, hakem ve doping kontrol odaları, yedek kulübeleri, otopark, salonlar, büfeler ve lavabolar temizlendi. Stada yalnızca koronavirüs testi negatif çıkan yöneticiler, emniyet mensupları, kulüp personeli, itfaiye ekibi ve basın mensupları alınacak. Stadın çevresine taraftarların da yaklaştırılmayacağı açıklandı. Göztepe'nin sahaya Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Wilczek 11'iyle çıkması bekleniyor.14 HAZİRAN İÇİN GERİ SAYIMDiğer taraftan Göztepe kuruluşunun 96'ncı yılını kutlamak için geri sayıma geçti. Her 14 Haziran tarihinde büyük coşkuyla doğum gününü kutlayan sarı-kırmızılılar, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sadece Gürsel Aksel Stadı'nda sınırlı organizasyon yapacak. Taraftarların bu kez sahilde toplanmayacakları ve meşale şov gerçekleştirmeyecekleri ifade edildi. Statta ise Başkan Mehmet Sepil ve yöneticilerin yer alacağı, sağlık çalışanları ve koronavirüsü atlatan bir taraftarla birlikte meşale yakacakları ifade edildi. Göztepe'nin kutlamalarla ilgili flaş bir karar daha aldığı açıklandı. Hayvan Hakları Federasyonu İzmir Temsilcisi Esin Önder'in Başkan Sepil'e bir mektup yazdığı ve havai fişeklerin canlılara zarar verdiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine yönetimin havai fişek gösterisi yapmayacağı bildirildi. Göztepe'nin havai fişek yerine ışık gösterisi organize edeceği vurgulandı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Spor
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı Spor
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı Spor
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak Spor
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak Spor
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Spor
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Antalyasporlu Podolski'den Galatasaray itirafı: Yanlış zamandı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Fenerbahçe ile Mauricio Isla'nın yolları ayrıldı
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Nenad Bjelica'nın F.Bahçe umutları tükeniyor: En son 1 ay önce görüştük, ilerleyen bir durum yok
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Ünlü dövüşçü Nikki Bella, bebeğinin cinsiyetini 11 Haziran'da açıklayacak
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
İtalya Kupası'nda yarı final ve finalde uzatmalar kaldırıldı
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Eski Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım: Fener ağlama
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Ünlü boksörler Tyson Fury ile Anthony Joshua dev maç için anlaştı
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Ukraynalı futbolcu Yarmolenko'nun menajeri: Fenerbahçe iddiaları saçmalık
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Almanya Bundesliga'da maske takma zorunluluğu kaldırıldı
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Villarreal, taraftarların fotoğraflarını karton halinde tribünlere yerleştirdi
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere yatırıldım
Eski milli futbolcu Colin Kazım, İngiltere'de maruz kaldığı ırkçılığı anlattı: Kelepçelenip yüz üstü yere...
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi
73 yaşındaki efsane tenisçi Ilie Nastase, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi ile dünya evine girdi
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Galatasaray'ın ve milli takımın eski oyuncusu Talat Özkarslı 82 yaşında vefat etti
Alp Yalman 'Gel başkan ol' teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Alp Yalman "Gel başkan ol" teklifini yaptı, Fatih Terim kabul etmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Ferhan Şensoy Rafet El Roman Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Hikmet Karaman Servet Yardımcı Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Göztepe futbola Trabzonspor'la dönüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 12:26:41. #1.14#
title