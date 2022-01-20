Göztepe fırtına gibi başladı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u da 2-1 yenen Göztepe, sezonun ikinci yarısında aynı kadroyla bambaşka bir performans sergileyip taraftarını mest etti. Üst üste 3'üncü maçını kazanan sarı-kırmızılılar, 24 puana yükselip düşme hattından iyice kurtulurken, yeni yıla muhteşem bir giriş yaptı. Sezonun ilk yarısında oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Göztepe, ikinci yarının ilk 3 haftasını 9 puanla kapatmayı başardı. Göztepe bu sezon ilk defa üst üste 3 maçını kazandı. Geçen sezonun 24'üncü haftasında 3 maçlık seri yakalayan sarı-kırmızılılar aynı başarıyı yaklaşık 1 sene sonra tekrar etti.

Geçen yıl Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı art arda yenen Göz-Göz, bu sezon ise Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarını kayıpsız geçti. Sezonun ilk yarısını 15 puanla düşme hattında tamamlayan Göztepe, 4 resmi transfer yapmasına rağmen galibiyet serisini mevcut kadrosuyla yakaladı. Kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Moubandje, orta saha Oussama Tannane ve golcü Franco Di Santo'yu resmen renklerine dahil eden sarı-kırmızılılarda yeni oyuncuların hiçbiri şu ana kadar süre alamadı. Sadece Moubandje, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor maçlarında 21 kişilik kadroya dahil oldu. Ancak deneyimli sol bek oyuna hiç girmedi.