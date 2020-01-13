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Göztepe filesinde 2 içeri 3 dışarı

KADINLAR Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Göztepe, 2 oyuncuyu kadrosuna katarken 3 isimle yollarını ayırdı.

13.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:53
Göztepe filesinde 2 içeri 3 dışarı

KADINLAR 1. Ligi A Grubu'nda beklediği çıkışı bir türlü yapamayan Göztepe, 2 oyuncuyu kadrosuna katarken 3 isimle yollarını ayırdı. Kale 1957'den 1998 doğumlu pasör Gizem Koçak ve Küçükyalı Yelkenspor'dan 1995 doğumlu smaçör Cansen Örencik ligin ikinci yarısında sarı-kırmızılıların formasını giyecek. Göz-Göz, Cansu Hoag, Gizem Bayraktar ve Irmak Keskin ile yapılan görüşmeler neticesinde ise oyuncularla yollarını ayırdı.


Kaynak: DHA
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