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Göztepe filede sezonu kapatıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Göztepe filede sezonu kapatıyor

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kaybeden 22 puanlı Göztepe, yarın sezonun son haftasında evinde 19 puanlı Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kaybeden 22 puanlı Göztepe, yarın sezonun son haftasında evinde 19 puanlı Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak.

İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Ligde Play-Off iddiası bulunmayan, kümede kalışını daha önce ilan eden sarı-kırmızılı takım, prestij mücadelesi vereceği Çanakkale Belediyespor maçını kazanarak 2021-22 sezonunu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Futbol ve basketbolda hafta sonu oynanacak lig maçlarının çoğu olumsuz hava şartları yüzünden ertelenirken, Voleybol Federasyonu henüz bu yönde karar almadı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Çanakkale Belediyespor, voleybol, Sigorta, Göztepe, Spor, Haberler

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