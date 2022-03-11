Göztepe filede sezonu kapatıyor
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Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kaybeden 22 puanlı Göztepe, yarın sezonun son haftasında evinde 19 puanlı Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak.
Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son 3 maçını kaybeden 22 puanlı Göztepe, yarın sezonun son haftasında evinde 19 puanlı Çanakkale Belediyespor'la karşılaşacak.
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.30'da başlayacak. Ligde Play-Off iddiası bulunmayan, kümede kalışını daha önce ilan eden sarı-kırmızılı takım, prestij mücadelesi vereceği Çanakkale Belediyespor maçını kazanarak 2021-22 sezonunu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Futbol ve basketbolda hafta sonu oynanacak lig maçlarının çoğu olumsuz hava şartları yüzünden ertelenirken, Voleybol Federasyonu henüz bu yönde karar almadı.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022