Göztepe filede Marmara önünde
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Göztepe filede Marmara önünde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göztepe filede Marmara önünde

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Play-Off yarışı veren Göztepe, yarın deplasmanda düşme hattında yer alan Mehmet Erdem Marmara Akademi ile karşılaşacak.

SİGORTA Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Play-Off yarışı veren Göztepe, yarın deplasmanda düşme hattında yer alan Mehmet Erdem Marmara Akademi ile karşılaşacak. İstanbul 50'nci Yıl Deniz Esinduy Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 16.30'da başlayacak. 

Grupta 20 maçta aldığı 12 galibiyetle 36 puan toplayan 5'inci sıradaki sarı-kırmızılı takım, son 2 haftada aynı galibiyet ve aynı puanı bulunan 4'üncü sıradaki Vakıfbank'ı geçerek ilk 4'e kalmayı hedefliyor.Göztepe'nin direkt rakibi olan Vakıfbank ile Play-Off'u garantileyen Karşıyaka arasında yarın İstanbul'da oynanması gereken müsabaka ev sahibi ekipteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Ligde mali sıkıntılar sonrası as oyuncularını kaybedip, altyapı oyuncularıyla prestij mücadelesi veren ancak küme düşmesi kesinleşen son sıradaki İzmirspor ise saat 16.00'da maç eksiğiyle 2'nci sırada yer alan Edremit Belediye Altınoluk'a konuk olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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