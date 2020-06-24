Göztepe fikstürde avantajlı Süper Lig'de üst üste Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarını vasat futbolla kaybeden Göztepe, kalan 6 maçın 4'ünü evinde oynayacak.

Süper Lig'de üst üste Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarını vasat futbolla kaybeden Göztepe, kalan 6 maçın 4'ünü evinde oynayacak. İlk olarak cumartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılar sadece 2 İstanbul deplasmanına gidecek. Alanyaspor müsabakasının ardından Fenerbahçe'ye konuk olacak Göz-Göz, daha sonra art arda evinde önce Ankaragücü'nü ardından diğer Başkent temsilcisi Gençlerbirliği'ni misafir edecek. Sezonun 33'üncü haftasında ise Galatasaray'la Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşacak İzmir temsilcisi kapanışı Demir Grup Sivasspor'la Gürsel Aksel Stadı'nda yapacak. Uzak deplasmanı bulunmayan Göztepe seyircisiz olarak oynayacak olsa da evindeki avantajı değerlendirmek için sahaya çıkacak.

İLHAN PALUT: DURUMU DÜZELTMEK İÇİN GEREKENLERİ YAPACAĞIZ

Teknik direktör İlhan Palut taraftarın önemli bir güç olduğunu ancak koronavirüs salgını nedeniyle seyirci olmadan da mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Son 2 haftada alınan yenilgilerin herkesi üzdüğünü belirten genç teknik adam, "Bu durumu düzeltmek için gerekenleri yapacağız" diye konuştu.

Alanyaspor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de kart cezası sona eren İngiliz golcü Jerome takıma dönüyor. Sarı-kırmızılılarda, sakat futbolcu da bulunmuyor.

Kaynak: DHA