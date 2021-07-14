Göztepe, Fenerbahçe'yi bekliyor
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Göztepe, Fenerbahçe'yi bekliyor

Göztepe, Fenerbahçe'yi bekliyor
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'de transfer döneminde son olarak Kongo asıllı Alman orta saha Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Fenerbahçe'yi bekliyor.

Süper Lig'de transfer döneminde son olarak Kongo asıllı Alman orta saha Makana Baku ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, Fenerbahçe'yi bekliyor. Sarı-lacivertlilerden Zanka ve Sinan'ı isteyen Göz-Göz'ün Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın vereceği karara göre hareket edeceği bildirildi.

Göztepe'nin ayrıca geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Fousseni Diabate'yle de görüşmelerini sürdürdüğü, Malili oyuncunun yeni sezonda da İzmir ekibinde oynamaya sıcak baktığı vurgulandı. Göztepe'nin Nijeryalı golcüsü Ideye'yi ise takımdan göndermek için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi. Ancak deneyimli golcüye hiçbir teklifin gelmedi, Ideye'nin de alacaklarını bırakmak istemediği için Göztepe'den ayrılmayı düşünmediği dile getirildi. Göztepe, Ideye'yi yollaması halinde takıma forvet takviyesi yapacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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