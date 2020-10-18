Göztepe - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Göztepe - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

18.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 18.10.2020 17:02
Göztepe - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre Göztepe - Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Maç 18 Ekim Pazar günü oynanacaktır. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Göztepe - Fenerbahçe maçı bugün 19:00 'da başlayacaktır. Peki Göztepe - Fenerbahçe nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

Göztepe - Fenerbahçe maçı 18 Ekim Pazar günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Yani maç bugün akşam 7'de başlayacaktır.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? ŞİFRESİZ Mİ?

Göztepe - Fenerbahçe maçı ücretli yayın platformu olan Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir'de oynanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMLERİ

ATİLLA KARAOĞLAN(Hakem)

VOLKAN AHMET NARİNÇ(1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN(2. Yardımcı Hakem)

SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)

ALİ ŞANSALAN(VAR)

ERKAN ENGİN(AVAR)

MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)

CENK ALTUN(Temsilci)

AHMET KORKMAZ(Temsilci)

SERKAN ATALAY(Temsilci)

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