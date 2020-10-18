Göztepe - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, nerede, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 5. hafta maçları başladı. Buna göre Göztepe - Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Maç 18 Ekim Pazar günü oynanacaktır. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?