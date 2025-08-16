Göztepe Fenerbahçe muhtemel 11! Mourinho'dan sürpriz diziliş

Göztepe Fenerbahçe muhtemel 11! Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Fenerbahçe bu akşam 59. kez rakip olacak. Göztepe Fenerbahçe muhtemel 11 belli oldu. İşte Göztepe Fenerbahçe maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler haberimizde...

GÖZTEPE FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail, A. Brown, Szymanski, En-Neysri, Duran.

Göztepe mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 2 eksik isim bulunuyor.

Uzun süredir tedavisi süren takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile takımla çalışmalara başlasa da antrenman eksiği bulunan Rodrigo Becao, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.

İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 58 lig maçının 27'sini Fenerbahçe kazanırken, Göztepe 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 22 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe 58 maçta 90 kez fileleri havalandırırken, Göztepe ise rakibine 44 golle karşılık verdi.

İki ekip geçen sezonun da 2. haftasında İzmir'de karşı karşıya gelmiş ve müsabaka 2-2'lik skorla tamamlanmıştı.