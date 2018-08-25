Göztepe-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak. İki takımında ilk 11'leri belli oldu.

Göztepe-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Göztepe'ye konuk oluyor.

Bornova Stadında oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Tayfur, Halil, Yasin, Deniz

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Elif Elmas, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ayew, Dirar, Slimani

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