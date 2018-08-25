Göztepe-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli Oldu
Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak. İki takımında ilk 11'leri belli oldu.
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 3.haftasında Göztepe'ye konuk oluyor.
Bornova Stadında oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Tayfur, Halil, Yasin, Deniz
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Elif Elmas, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ayew, Dirar, Slimani
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