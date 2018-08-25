Fenerbahçe Göztepe'ye Konuk Oluyor! Canlı anlatım

Yeni kanlar geliyor bir bir toparlanıyoruz. Seneye Süper Lig de yaşlılara karşı oynamak zorunda kalıcaz o üzücü baston lazım şimdi onlara bide :D
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.
Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM:
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.
İLK 11'LER
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Tayfur, Halil, Yasin, Deniz
FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Elif Elmas, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ayew, Dirar, Slimani