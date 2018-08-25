Fenerbahçe Göztepe'ye Konuk Oluyor! Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig 3. hafta maçında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oluyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

Fenerbahçe Göztepe'ye Konuk Oluyor! Canlı anlatım

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Tayfur, Halil, Yasin, Deniz

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Elif Elmas, Mehmet Topal, Alper Potuk, Ayew, Dirar, Slimani

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