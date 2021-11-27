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Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından şut çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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