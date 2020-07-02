Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
02.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:18
Süper Lig'de 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından dar alanda oyun oynadı. İkinci bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Cameron Jerome, Hüseyin Bulut ile Deniz Kadah takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: AA